В Киеве перекроют съезд с одного из мостов – как объехать (карта)

В столице 11 ноября перекроют съезд с Северного моста на проспект Героев Сталинграда. Там будут работать ремонтники.
Об этом сообщили в КГГА.
Ограничения будут действовать с 11:00 до 16:00. На пересечении просп. Героев Сталинграда и просп. Бандеры будут восстанавливать покрытие после переложения подземных коммуникаций. Будут работать под путепроводом в направлении улицы Набережно-Рыбальской.
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В ходе работы движение на съезде с Северного моста на просп. Героев Сталинграда перекроют.
Как объехать
Схема объезда: Северный мост – просп. С. Бандеры – ул. Иорданская – ул. Приозерная – просп. Героев Сталинграда.
В центре Киева перекрыли пару улиц
С 10 ноября в Киеве на Бессарабском проезде сменили организацию дорожного движения. Теперь перекрыта часть улиц.
На Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.
С 10 ноября движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через Большую Васильковскую улицу и улицу Павла Скоропадского.
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