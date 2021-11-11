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В Киеве перекроют съезд с одного из мостов – как объехать (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 10:37
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На месте будут восстанавливать покрытия после переложения подземных коммуникаций
В Киеве перекроют съезд с Северного моста.
В Киеве перекроют съезд с Северного моста. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице 11 ноября перекроют съезд с Северного моста на проспект Героев Сталинграда. Там будут работать ремонтники.

Об этом сообщили в КГГА.

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Ограничения будут действовать с 11:00 до 16:00. На пересечении просп. Героев Сталинграда и просп. Бандеры будут восстанавливать покрытие после переложения подземных коммуникаций. Будут работать под путепроводом в направлении улицы Набережно-Рыбальской.

В ходе работы движение на съезде с Северного моста на просп. Героев Сталинграда перекроют.

Как объехать

Схема объезда: Северный мост – просп. С. Бандеры – ул. Иорданская – ул. Приозерная – просп. Героев Сталинграда.

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В центре Киева перекрыли пару улиц

С 10 ноября в Киеве на Бессарабском проезде сменили организацию дорожного движения. Теперь перекрыта часть улиц.

На Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.

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С 10 ноября движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через Большую Васильковскую улицу и улицу Павла Скоропадского.

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