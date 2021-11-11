У Києві перекриють з’їзд з одного з мостів – як об'їхати (карта)

На місці будуть відновлювати покриття після перекладання підземних комунікацій

У Києві перекриють з'їзд із Північного мосту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В столиці 11 листопада перекриють з'їзд з Північного мосту на проспект Героїв Сталінграда. Там працюватимуть ремонтники.

Про це повідомили в КМДА.

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Обмеження діятимуть з 11:00 до 16:00. На перетині просп. Героїв Сталінграда і просп. С. Бандери відновлюватимуть покриття після перекладання підземних комунікацій. Працюватимуть під шляхопроводом у напрямку вулиці Набережно-Рибальської.

Під час робіт рух на з’їзді з Північного мосту на просп. Героїв Сталінграда перекриють.

Як об'їхати

Схема об’їзду: Північний міст – просп. С. Бандери – вул. Йорданська – вул. Приозерна – просп. Героїв Сталінграда.

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У центрі Києва перекрили кілька вулиць

З 10 листопада у Києві на Бессарабському проїзді змінили організацію дорожнього руху. Тепер перекрито частину вулиць.

На Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бесарабським проїздом.

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З 10 листопада рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велику Васильківську та вулицю Павла Скоропадського.

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