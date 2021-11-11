У Києві перекриють з’їзд з одного з мостів – як об'їхати (карта)

В столиці 11 листопада перекриють з'їзд з Північного мосту на проспект Героїв Сталінграда. Там працюватимуть ремонтники.
Про це повідомили в КМДА.
Обмеження діятимуть з 11:00 до 16:00. На перетині просп. Героїв Сталінграда і просп. С. Бандери відновлюватимуть покриття після перекладання підземних комунікацій. Працюватимуть під шляхопроводом у напрямку вулиці Набережно-Рибальської.
Далі по темі
Під час робіт рух на з’їзді з Північного мосту на просп. Героїв Сталінграда перекриють.
Як об'їхати
Схема об’їзду: Північний міст – просп. С. Бандери – вул. Йорданська – вул. Приозерна – просп. Героїв Сталінграда.
У центрі Києва перекрили кілька вулиць
З 10 листопада у Києві на Бессарабському проїзді змінили організацію дорожнього руху. Тепер перекрито частину вулиць.
На Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бесарабським проїздом.
З 10 листопада рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велику Васильківську та вулицю Павла Скоропадського.
Раніше ми писали:
- Вже з 1 листопада у правилах дорожнього руху в Україні з’явилися суттєві зміни. На водіїв чекають нові дорожні знаки та розмітка.
- У Києві ціла низка проблемних мостів. Їх постійно пов'язують із надто затягнутими проєктами, корупцією, безпекою та аварійними ситуаціями. Сайт "Сьогодні" зібрав найскандальніші історії.