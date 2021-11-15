У Києві збій у роботі громадського транспорту – причина та маршрути

Наразі користуватися транспортом можуть лише пасажири, які мають при собі COVID-документи

Через ранкові аварії в столиці транспорт ходить із затримкою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримують рух автобусів №6, а також тролейбусів №14, 15. У місті кілька ДТП.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Де затримка

Затримується рух автобусів №6 по вул. Карла Маркса (Троєщина) у напрямку Дарницької площі.

Затримується рух тролейбусів №14, 15 по вул. Ш. Руставелі у напрямку Ботанічного саду.

На місце події викликано поліцію.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області з 13 листопада посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила для транспорту.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками зможуть лише пасажири, які матимуть один із документів:

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COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дія якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому разі краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

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За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

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