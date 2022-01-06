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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве сбой в работе транспорта – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 января, 08:28
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В Печерском районе города произошла авария
В столице проблемы с транспортом
В столице проблемы с транспортом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром задерживается движение некоторых троллейбусов. Это связано с ДТП в столице.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

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Задерживается движение троллейбусов

  • Задерживается движение троллейбусов № 14, 15.

По ул. Бассейная в направлении Ботанического сада – ДТП. На место вызвана полиция.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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