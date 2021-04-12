В Киеве станцию метро превратили в космодром (фото)

В Киеве станция метро "Площадь Льва Толстого" превратилась в космическую. Стены зала затянуты рекламой компании по производству телефонов. Теперь пассажиры смотрят на человека в скафандре и на стартующие к звездам шаттлы.

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Пассажиры, с которыми мы пообщались на станции говорят, что уже привыкли к обклеенным стенам.

"На стенах лепят все, что хотят. Иногда просто опускаешь голову, чтобы не смотреть на все это пестрое и раздражающее. А человека в скафандре я зразу заметил. И вспомнил бывшего мэра Черновецкого. Вот ему такая реклама точно бы понравилась, прям о нем", – поделился своим мнением киевлянин Олег.

/ Фото: Александр Марущак

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В Киевском метрополитене говорят, что они не имеют отношения к рекламе на станциях подземки. Вся реклама в метро размещается через заказчика и рекламное агентство. Влиять на ее содержание они не могут.

/ Фото: Александр Марущак

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/ Фото: Александр Марущак

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/ Фото: Александр Марущак

12 апреля – День космонавтики. И не просто ежегодная дата, а юбилей первого исторического полета человека в космос! Но освоение космоса – не только тот первый полет Юрия Гагарина. К 60-летию первого исторического полета человека в космос "Сегодня" рассказывает об украинском "следе" во Вселенной: 6 историй об ученых, конструкторах и космонавтах, чье происхождение, жизнь или работа были связаны с Украиной.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский в День космонавтики заявил, что Украина сыграла ключевую роль в первом полете человека в космос и на сегодняшний день является одной из главных космических стран.

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