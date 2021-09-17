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В Киеве три станции метро могут закрыть из-за футбола

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 сентября, 12:17
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Столичный метрополитен предупредил о возможных ограничениях в работе станций 18 сентября
Могут закрыть станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Коллаж: "Сегодня"
Могут закрыть станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Коллаж: "Сегодня"

Завтра 18 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В частности, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча (начало игры в 19:30), а после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства. Просим соблюдать масочный режим", – говорится в сообщении.

Когда построят второй выход с "Вокзальной"

Ранее мы рассказывали, что станция "Вокзальная" одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов.

Что говорят власти?

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход с "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

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В прошлом году Киевский метрополитен огласил тендер на разработку проекта второго выхода с "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более чем 71 миллион гривен.

"Мы оглашали тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не оглашали", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

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