Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

В Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 07:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дорожники відновили асфальтне покриття
На бульварі Тараса Шевченка залатали асфальт
На бульварі Тараса Шевченка залатали асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 13 грудня відновили рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Там відучора працювали над ліквідацією наслідків аварії.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в своєму Facebook.

Реклама

Що там сталося

Увечері 12 грудня поліція Києва повідомила, что на бульварі Тараса Шевченка через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами у напрямку вулиці Хрещатик.

Коли на ділянку пустять громадський транспорт

За словами Поворозника, зранку на бульварі Тараса Шевченка відремонтовано водопровід.

"Дорожники відновили асфальтне покриття. Автобуси курсують у звичайному режимі, роботу тролейбусів відновлять протягом години", – написав чиновник о 7:15 ранку.

Реклама

Фото: Микола Поворозник

Реклама

Зміни в роботі громадського транспорту

Зранку 13 грудня низка автобусів та тролейбусів курсують за новими маршрутами.

Автобуси № 64

Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

  • Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка".

Тролейбуси № 5, 7, 8, 17

Змінено рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 через незакінчені аварійно-відновлювальні роботи на бульварі Шевченка, 3.

  • Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківської.

Тролейбуси № 25

Затримується рух тролейбусів № 25 на вул. Кирилівській – Олени Теліги в напрямку ст. м. "Почайна" з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Раніше ми писали:

  • У Києві біля ТЦ Ocean Plaza знову прорвало воду. Прорив водогону стався на вулиці Антоновича, 176.
  • На Шулявському шляхопроводі з-під каналізаційного люка фонтаном б'є вода. Водії переживають, що на проїжджій частині може утворитися провал.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 693

захворіло за тиждень в Києві

-13%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти