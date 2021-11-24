В Киеве закрыли станцию метро "Славутич" – нашли подозрительный предмет (обновлено)

В Киеве станцию метро "Славутич" закрыли для пассажиров. Полиция работала на месте ЧП.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", – говорится в сообщении.
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Как рассказали "Сегодня" в метрополитене, подозрительный предмет обнаружили на выходе из станции.
"Что за предмет – будет знать полиция, когда проверит", – ответили в подземке.
Что говорят в полиции
В полиции Киева нам подтвердили, что на входе в станцию метро "Славутич" был выявлен подозрительный предмет.
"В подземном переходе возле входа на станцию "Славутич" был выявлен бесхозный чемодан. Территорию оградили лентой и вызвали взрывотехников. Они должны проверить содержимое чемодана. Проверка продолжается", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.
Станцию открыли
Как позже сообщили в пресс-службе, проверка станции "Славутич" завершена и метрополитен работает в обычном режиме.
Похожий случай
В киевском метро в августе перекрыли переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Там обнаружили подозрительный предмет.
В полиции Киева рассказали, что при проверке пересадочного узла метро был обнаружен пакет, но ничего опасного в нем не оказалось.
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