В Киеве закрыли станцию метро "Славутич" – нашли подозрительный предмет (обновлено)

Подозрительный чемодан обнаружили на выходе из станции

В столичной подземке закрыли станцию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве станцию метро "Славутич" закрыли для пассажиров. Полиция работала на месте ЧП.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

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"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", – говорится в сообщении.

Как рассказали "Сегодня" в метрополитене, подозрительный предмет обнаружили на выходе из станции.

"Что за предмет – будет знать полиция, когда проверит", – ответили в подземке.

Что говорят в полиции

В полиции Киева нам подтвердили, что на входе в станцию метро "Славутич" был выявлен подозрительный предмет.

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"В подземном переходе возле входа на станцию "Славутич" был выявлен бесхозный чемодан. Территорию оградили лентой и вызвали взрывотехников. Они должны проверить содержимое чемодана. Проверка продолжается", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Станцию открыли

Как позже сообщили в пресс-службе, проверка станции "Славутич" завершена и метрополитен работает в обычном режиме.

Похожий случай

В киевском метро в августе перекрыли переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Там обнаружили подозрительный предмет.

В полиции Киева рассказали, что при проверке пересадочного узла метро был обнаружен пакет, но ничего опасного в нем не оказалось.

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