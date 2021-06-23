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В Киеве заминировали железнодорожный вокзал. В "Укрзализныце" рассказали, как курсируют поезда

23 июня 2021 16:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пассажиров не пускают в здание – посадка и высадка пассажиров осуществляется через прилегающие подземные переходы

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 23 июня, в Киеве сообщили о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" уточнили, что все поезда курсируют по графику, а посадка и высадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Ранее мы писали о том, что мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва.

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Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

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