В Киеве женщина "накопила" штрафов на 25 тысяч и осталась без авто – фото

Наибольшее превышение скорости, допущенное владелицей данного авто – 136 км/ч

В столице изъяли элитный автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве государственным исполнителем Днепровского ГИС был изъят автомобиль марки MERCEDES – BENZ, S 500. Владелица автомобиля превысила скорость в 136 км/ч.

Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

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Андрей Гайченко отметил, что на исполнении в отделе ГИС в Днепровском районе находится производство по принудительному исполнению 23 документов о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Водитель должна заплатить за последнее нарушение 1700 гривен. Фото: Андрей Гайченко/Facebook

Общая сумма штрафов составляет 25 тысяч гривен. Известно, что наибольшее превышение скорости, допущенное владелицей данного авто – 136 км/ч, при разрешенной скорости – 50 км/ч.

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"За данное правонарушение вынесено постановление о взыскании штрафа в пользу государства на 1700 грн. В связи с неуплатой штрафа в 15-дневный срок, штраф предъявлен к исполнению в ГИС в двойном размере", – пояснил Гайченко.

За превышение скорости снова хотят повысить штрафы

В Верховной Раде Украины появился законопроект, предлагающий изменить наказание за превышение скорости в населенных пунктах. Чем быстрее, тем больше штраф. К тому же это может угрожать временным лишением удостоверения.

В законопроекте говорится о том, чтобы изменить уже действующее наказание за превышение скорости на следующие:

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превышение более чем на 30 км/ч – 1700 грн;

более чем на 50 км/ч – лишение водительского удостоверения на 3-6 месяцев;

более 70 км/ч – лишение водительского удостоверения на 6-12 месяцев.

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