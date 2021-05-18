Видео дня. В Киеве таксист читал книгу, пока вез клиента

Пассажир снял на видео, как таксист с интересом читает произведение за рулем

Фото: скрин

В Киеве очевидцы сняли на видео, как таксист читает книгу во время движения автомобиля. По видимому, водитель с пассажиром застряли в пробке. Чтобы не терять драгоценное время? мужчина читал и вел машину одновременно.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Новый уровень борьбы с тошнотой в пробках от столичных таксистов", – пишут в Сети.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Как можно понять из видео, даже наличие пассажира в салоне авто таксиста не смущает. Скорее всего, книга была очень увлекательной.

Ранее мы писали, что под Киевом таксист обокрал и убил собственную тетю.

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Напомним, что в столице таксист сбил маленького ребенка – родители в тот момент выпивали. Авария произошла на улице Карла Маркса. Там ребенок неожиданно выскочил на дорогу прямо перед машиной.