Как животные готовятся к Хэллоуину: Киевский зоопарк показал милые фото

В зоопарке проведут "тыквенную неделю" и сделали множество предпраздничных снимков

В Киевском зоопарке начались "тыквенные" дни. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском зоопарке накануне Хэллоуина объявили "тыквенную неделю". Пока местные обитатели будут лакомиться тыквами, посетители могут полюбоваться ими.

Зоопарк поделился милыми фотографиями своих животных с сайтом "Сегодня".

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Тыква – очень полезный овощ как для людей, так и для животных. В нем много кальция, калия, фосфора, железа, меди, фтора и цинка. Его мякоть богата витаминами A, В, С, D, E, есть в ней и каротин, пектин, а также недавно открытый редкий витамин Т. Также в этом овоще много других полезных веществ, которые положительно влияют на работу всего организма.

"Почему бы и нам не порадовать наших любимцев желто-горячими осенними вкусностями!" , – рассказали в зоопарке.

На протяжении этой акции животные в зоопарке попробуют более 100 кг тыквы. А за весь сезон более тонны.

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В Киевском зоопарке устроили "тыквенную неделю". Фото: Киевский зоопарк

Показательные кормления

Во время "тыквенной недели" в зоопарке будут проводить показательные кормления.

Вторник, 26 октября:

11:00 – горилла

11:30 – угольная черепаха (павильон "Остров зверей")

11:45 – игуана (павильон "Остров зверей")

12:00 – тигры

13:00 – слон

Среда, 27 октябрь:

11:00 – еноты

11.30 – зубры, бизоны

11:45 – фазаны

12:00 – медведи

12:30 – дикие свиньи

13:00 – яки

Четверг, 28 октября:

11:00 – лошади

11:30 – шотландская скот

12:00 – тигры

12:30 – шпороносная черепаха (павильон "Пустыня")

12:45 – дегу (павильон "Пустыня")

13:00 – гусь Магеланов

Пятница, 29 октября:

11:00 – еноты

11:30 – зубры, бизоны

11:45 – фазаны

12:00 – дикие свиньи

12:30 – медведи

13:00 – слон

Суббота, 30 октября:

11:00 – еноты

11:30 – горилла

12:00 – угольная черепаха (павильон "Остров зверей")

12:45 – игуана (павильон "Остров зверей")

13:00 – тигры

13.30 – слон

Воскресенье, 31 октября:

11:00 – горилла

11:30 – тигры

12:00 – медведи

12:30 – шпороносная черепаха (павильон "Пустыня")

12:45 – дегу (павильон "Пустыня")

13:00 – гусь Магеланов

13.30 – слон

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