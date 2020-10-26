Киевский зоопарк приглашает всех желающих отпраздновать тыквенную неделю

На этой неделе можно будет проведать питомцев, а травоядных покормить тыквой

В Киевском зоопарке начинается тыквенная неделя – "Зоо-Хэллоуин", которая продлится с 27 октября по 1 ноября.

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Об этом сообщает администрация зоопарка в Facebook.

Так, на протяжении недели животные в зоопарке съедят тонну тыкв.

График показательных кормлений:

Вторник, 27 октября:

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12.00 – кот лесной

12:30 – яки

13.00 – слон

Среда, 28 октября:

12.00 – зубры

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12.30 – медведи

13.00 – дикие свиньи

Четверг, 29 октября

12.00 – лошади

13.00 – медведи

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13.30 – кот лесной

Пятница, 30 октября:

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12.00 – верблюды

12.30 – Шотландский скот

13.00 – слон

Суббота, 31 октября:

12.00 – бизоны

12.30 – лошади

13.00 – медведи

14.00 – дикие свиньи

Воскресенье, 1 ноября:

12.00 – верблюды

12.30 – медведи

13.00 – дикие свиньи

14.00 – слон

Отметим, Киевский зоопарк был основан 21 марта 1909. Он находится на проспекте Победы, 32.

Ранее мы писали, что в зоопарке Сан-Франциско (США) из вольера сбежал 21-летний лемур Маки.

А бурым медведям в Киевском зоопарке сделали операции – Чип и Дейл в Киевском зоопарке прошли медосмотр и перенесли операцию.

Видео: Сегодня

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