Киевский зоопарк приглашает всех желающих отпраздновать тыквенную неделю

В Киевском зоопарке начинается тыквенная неделя – "Зоо-Хэллоуин", которая продлится с 27 октября по 1 ноября.
Об этом сообщает администрация зоопарка в Facebook.
Так, на протяжении недели животные в зоопарке съедят тонну тыкв.
График показательных кормлений:
Вторник, 27 октября:
12.00 – кот лесной
12:30 – яки
13.00 – слон
Среда, 28 октября:
12.00 – зубры
12.30 – медведи
13.00 – дикие свиньи
Четверг, 29 октября
12.00 – лошади
13.00 – медведи
13.30 – кот лесной
Пятница, 30 октября:
12.00 – верблюды
12.30 – Шотландский скот
13.00 – слон
Суббота, 31 октября:
12.00 – бизоны
12.30 – лошади
13.00 – медведи
14.00 – дикие свиньи
Воскресенье, 1 ноября:
12.00 – верблюды
12.30 – медведи
13.00 – дикие свиньи
14.00 – слон
Отметим, Киевский зоопарк был основан 21 марта 1909. Он находится на проспекте Победы, 32.
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