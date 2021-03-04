В парке Киева выросли гигантские цветы и поселился котик (фото)

Вся композиция сделана из металла

На входной группе в парке "Позняки" появилась новая фотозона. Она состоит из трёх огромных весенних цветков и кресла. Композицию украшают две больших стрекозы размещённых по бокам кресла розового цвет. Над креслом примостилась бабочка, сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

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Вся композиция сделана из металла, кроме листьев и лепестков, они изготовлены из лёгкого непромокающего материала.

Изюминка арт-объекта – маленький котик, который карабкается по спинке кресла.

"Очень круто, что в парке появился такой яркий весенний арт-объект. Я уже сфотографировалась в кресле сама и сделала фото дочери. Прям появилось ощущение настоящей весны", – рассказала нам Оксана, местная жительница.

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Такой необычный арт-объект создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зелёных насаждений Дарницкого района. Кроме этой композиции в парке ранее были установлены арт-объекты: скрипача, танцующей пары и Пижона. Все они сделаны из металла.

Напомним, скульптуру пижона из металла установили в парке "Позняки" в апреле 2019 года. Необычный арт-объект создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

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