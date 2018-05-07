Автокофейня, гараж и щиты: что снесли в Киеве в начале мая https://www.segodnya.ua/img/article/11364/37_main.1525699289.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11364/37_tn.1525699289.jpg 2018-05-07T16:20:09+03:00 Коммуналка Со 2 по 5 число коммунальщики демонтировали семь незаконных сооружений