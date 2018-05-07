Автокофейня, гараж и щиты: что снесли в Киеве в начале мая
Со 2 по 5 число коммунальщики демонтировали семь незаконных сооружений
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев опубликовал в Facebook текущую статистику демонтажных работ КП за 2-5 мая.
"За это время на счету демонтажных бригад нашего предприятия – семь убранных незаконных временных сооружений", – пишет Андреев.
В частности, коммунальщики снесли:
- авто по продаже кофе на ул. Кудряшова, 20А;
- незаконную пристройку к жилому дому (приведение в порядок фасада здания) на ул. Гната Юры, 1;
- щит, стоящий отдельно на углу ул. Бойченко, 16, и ул. Братиславской;
- большое незаконное полукапитальное сооружение (автобоксы) на ул. Жмеринской, 5;
- щит, стоящий отдельно на ул. Луговой, на парковке ТРК "Караван";
- гараж на просп. Воздухофлотском, 46;
- щит, стоящий отдельно на Днепровской набережной, 23.
Напомним, ранее в Киеве демонтировали очередную большую всесезонную площадку при баре-ресторане на Большой Васильковской, 122.
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