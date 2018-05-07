Автокофейня, гараж и щиты: что снесли в Киеве в начале мая

Вчера, 16:20

Со 2 по 5 число коммунальщики демонтировали семь незаконных сооружений

 


За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

За четыре дня - семь убранных незаконных временных сооружений. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев опубликовал в Facebook текущую статистику демонтажных работ КП за 2-5 мая.

"За это время на счету демонтажных бригад нашего предприятия – семь убранных незаконных временных сооружений", – пишет Андреев.

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В частности, коммунальщики снесли:

  • авто по продаже кофе на ул. Кудряшова, 20А;
  • незаконную пристройку к жилому дому (приведение в порядок фасада здания) на ул. Гната Юры, 1;
  • щит, стоящий отдельно на углу ул. Бойченко, 16, и ул. Братиславской;
  • большое незаконное полукапитальное сооружение (автобоксы) на ул. Жмеринской, 5;
  • щит, стоящий отдельно на ул. Луговой, на парковке ТРК "Караван";
  • гараж на просп. Воздухофлотском, 46;
  • щит, стоящий отдельно на Днепровской набережной, 23.

Напомним, ранее в Киеве демонтировали очередную большую всесезонную площадку при баре-ресторане на Большой Васильковской, 122.

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Источник:

"Сегодня"

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