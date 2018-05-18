Как выглядит рушник из цветов в Дарницком районе Киева

Ко Дню вышиванки специалисты КО "Киевзеленстрой" высадили цветочную композицию "Вышитый рушник" в Дарницком районе. Цветочный рушник презентовали сегодня, 17 мая, в сквере Кошица.

Цветочный рушник площадью 13,5 кв.м. "вышили" из бегоний и колеусов, которые воссоздали орнаменты украинской вышивки. Всего для этого потребовалось около 3,5 тысяч цветов.

Напомним, депутаты дали статус сквера земельному участку на ул. Кошица, у Дарницкой РГА, в июле 2016 года. Земельный участок имеет площадь 1,5 га.

17 мая Украина отмечала, пожалуй, самый нарядный свой праздник — Всемирный день вышиванки. По словам продавцов, в этом году вышиванки покупают уже не так бойко, как в 2017 году. Но по сравнению с 2016-м спрос на женские варианты возрос всего на 6%, на мужские — на 12%, а на детские спрос и вовсе вырос на треть.

Что касается трендов, то вместо фабричных опять в моду входят вышиванки ручной работы — их у мастеров стали заказывать в два раза интенсивнее. Самым популярным заказом остается классическая вышитая рубашка в разных цветах (белый, черный, красный, синий, коралловый). Цена одной рубашки стартует от 500 грн. Спросом пользуются футболки-вышиванки, их часто покупают детям, поскольку те быстро вырастают из одежки, а в школах и детсадах вышиванка сейчас — главный праздничный наряд. Цена на них стартует от 395 грн.