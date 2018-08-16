Неаккуратные киевляне и "цена" тени: эксперт назвал причины потопов и буреломов в Киеве

Потоп в центре Киева после каждого ливня во многом зависит от действий самих киевлян. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По мнению эксперта, жители столицы сами загрязняют город, из-за чего забиваются ливневые системы.

"Во-первых, надо понимать, что от таких катаклизмов никто не застрахован. Невероятно огромное количество воды не может принять ни одна система, если только вместо труб диаметром 30-40 сантиметров не уложить метровые стоки. Во-вторых, киевляне сами своими действиями провоцируют подобные ситуации. Они выбрасывают мусор не в урны, а просто на дороги и тротуары, и, конечно же, первый дождь смывает все это в канализацию. Окурки, бумажки, обертки от мороженого попадают в трубы и забивают их", – говорит Сергиенко.

Кроме того, свою роль играет неправильная прокладка ливневой канализации.

"Я считаю, что на Левобережье есть конструктивная ошибка. Но там, где проводится ремонт дорог, ситуация улучшается", – добавляет эксперт.

Избавить город от потопов сможет усовершенствование системы дождевой канализации и решение проблем с мусором. А вот буреломы придется терпеть. Как считает директор "Института города", ни одно дерево не застраховано от падения, а массовая вырезка деревьев или обрезка крон отнимет у горожан возможность спасаться от летней жары в тени деревьев.

"Все деревья растут под разными углами. От падения не застраховано даже молодое дерево. А вырезать деревья нельзя. Если мы это сделаем, то останемся без тени", – уточняет Сергиенко.

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