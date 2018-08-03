Ремонт Шулявского моста: под путепроводом перекрыли проезд

На "уставшем" Шулявском путепроводе наконец-то стартовали первые подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. Как сообщили в мэрии, на объекте начали переносить инженерные сети, чтобы уже в ближайшее время начать частично перекрывать путепровод.

Напомним, реконструкцию Шулявского моста должны были начать еще в начале июня, но старт работ постоянно откладывался.

"Сроки переносились, но сейчас на мосту работают специалисты; инженерных магистральных сетей на объекте много. В ближайшее время будут внесены изменения в организацию дорожного движения, а после, как и планировалось, состоится частичное ограничение движения по мосту", — рассказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Как объяснили "Сегодня" в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", подготовительные работы на мосту будут проводить поэтапно.

"Сначала перенесут сети, потом будут разбирать тротуарные консоли, все ограждения, демонтировать освещение.На время этих работ, вероятно, на путепроводе будут закрывать по одной полосе движения, чтобы не создавать пробку. Когда же начнут разбирать сам объект, его закроют полностью, но точная дата перекрытия еще неизвестна", — рассказали в коммунальном предприятии.

К слову, вчера движение, правда, не на мосту, а под ним, уже частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.

Кроме того, теперь станет сложнее и пешеходам: асфальтированная дорожка, которая проходит от подземного перехода до проезда под мостом, теперь оказалась за забором строительной площадки. Так что срезать дорогу, пробежав под мостом, теперь не получится.

Напомним, что Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля.