В центре Киева массово убирают незаконную рекламу

Сегодня, 12:51

На Сагайдачного демонтировали 183 вывески

В центре Киева массово убирают незаконную рекламу

На ул. Сагайдачного демонтировали 183 незаконных рекламные вывески. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.

"Недавно Контрактовая площадь стала пешеходной, и все больше киевлян и гостей столицы проводят свой досуг именно здесь. Помним, какая захламленность вывесок была на этой территории, но сейчас с улицы Сагайдачного исчезли 183 рекламные вывески! На очереди у нас работы на Бассейной, Нижнем и Верхнем Валах", – сообщил Александр Смирнов.

Также незаконные рекламные конструкции были демонтированы с Набережного шоссе.

"От Почтовой площади до моста Метро осталось всего 40 конструкций из 214, а от моста Метро до моста Патона – 33 из 106. То есть, всего осталось на этом участке 73 конструкции из 320", – добавил чиновник.

Напомним, что в новых правилах размещения рекламных средств в Киеве (касаются всех типов рекламы, в том числе и фасадной) особое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, а также размещаться в местах концентрации ДТП.

Кроме того, согласно документу, в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими форматами (сити-лайты) от 40 метров и до 150 метров между большими форматами (билбордами) .

Также увеличено количество нулевых зон, где размещения любых рекламных баннеров запрещено. Также правила включают уточнение разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров. Например, под табу попали растяжки над дорогами.

Благодаря внедрению и реализации схемы размещения наземной рекламы, количество баннеров уменьшится до 4390 единиц на всю территорию Киева, при том, что сейчас в городе более 7000 наземных конструкций.

Напомним, по данным КГГА, за прошлый год убрали 8604 единицы рекламных конструкций. Всего же в городе их насчитывается 40 тысяч. Так, в конце прошлого года с фасада здания по ул. Мишуги, 3-а, работники КП "Киевреклама" убрали 105(!) незаконных вывесок.

Также исследователи обнаружили, что добровольцы, которые смотрели телевизор с рекламой более трех часов в день, ели больше вредных продуктов, чем те, кто мало смотрел телевизор.
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Источник:

"Сегодня"

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