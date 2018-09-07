Куда пойти на выходных: Япония в парке и свадьба с колоритом

В Киеве осень начинается с огромного количества масштабных фестивалей и праздников. Уже сегодня можно побывать на чайной церемонии под открытым небом, а в выходные гульнуть на старинной свадьбе и увидеть гигантского Буратино.

Пантомимы, костюмированные перформансы, музыкальные шедевры Средневековья, выставки, детские квесты и мастер-классы. Все это ждет посетителей Нацзаповедника "София Киевская". Уже сегодня в 18:00 здесь открывается фестиваль "Княжа родина/Regio genus", который продлится до 9 сентября. Во время фестиваля можно будет "познакомиться" с таинственной женой Ярослава Мудрого Ингигердой, узнать, на каком языке говорили киевские князья, научиться искусству мозаики. Детали — на сайте "Софии".

На территории парка КПИ сегодня тоже будет необычный праздник — День Японии. Гостей ждет выставка культовых предметов изысканного японского дизайна, открытый показ фильма о приключениях японца в Украине, чайная церемония под открытым небом, уроки японского языка, показ боевых искусств, мастер-класс по приготовлению роллов.

В субботу, 8 сентября, с 19:00 до 20:00 в центре Киева, от Крещатика, 38, через Европейскую площадь и до Почтовой, пройдет яркое шествие в честь открытия Киевского международного фестиваля театров кукол. По маршруту будет ограничено движение транспорта. На параде можно будет увидеть любимых героев из детских и взрослых пьес, а возглавит процессию 6-метровый Буратино! В финальной точке шествия состоится грандиозное уличное представление и знакомство с участниками фестиваля, а это коллективы из 18 стран мира.

Давно не гуляли на свадьбе? Есть шанс исправить эту несправедливость. 8—9 сентября в Нацмузее народной архитектуры и быта в Пирогово состоится праздник "Осень свадебная" — с песнями, свадебными шутками, угощением, выступлениями лучших фольклорных коллективов Украины.

"Хотим сохранить и возродить многовековые традиции и свадебные обряды", — сообщают в музее.

Самые смелые смогут пожениться официально, причем бесплатно и быстро.

Кроме того, в субботу и воскресенье всех желающих ждут на национально-патриотическом фестивале "Голосіївська криївка", который состоится возле музея Рыльского. В программе — выступления известных групп, игры, квесты, лекции и многое другое. В гостях будет и украинский богатырь Василь Вирастюк.

Не придется скучать и на следующей неделе. 15 сентября на Крещатике пройдет образовательный фестиваль "Маркет языков". Можно будет побывать на лекциях, мастер-классах, квестах, планируют установить рекорд Украины в номинации "Самый массовый урок английского языка".

Для любителей спорта

Любителей велоспорта ждут с 7 по 9 сентября на Киевском велотреке (ул. Липинского). Здесь, впервые в истории старейшего спортивного сооружения, пройдут международные соревнования "Гран При Киева".

"Это рейтинговый турнир, который внесен в календарь Международного союза велосипедистов. Участие подтвердили более 100 украинских и иностранных спортсменов — из Испании, Грузии, Бельгии, Беларуси, Азербайджана и ЮАР. Соревноваться будут в командной гонке и индивидуальной гонке на время, спринте и других дисциплинах", — сообщают в КГГА.

В воскресенье на центральных улицах столицы пройдет еще одно массовое спортивное мероприятие — забег Intersport Ukraine Run 2018. Участники преодолеют дистанции в 2 км, 5 км и 10 км. С 09:00 до 19:30 по маршруту соревнований (от Крещатика до аллеи Героев Крут) будет ограничено движение транспорта.

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Напомним, в Киеве во время знаменитой оперы "Набукко" зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.