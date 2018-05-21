Возле "уставшего" Шулявского моста в Киеве уберут все МАФы

Сегодня, 14:47

Демонтаж будет проходить в рамках подготовки к реконструкции путепровода

Перечня конкретных объектов, подлежащих демонтажу, пока нет. Фото: facebook.com/andreev.solomianka
Перечня конкретных объектов, подлежащих демонтажу, пока нет. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев анонсировал начало демонтажа всех временных сооружений, расположенных в районе будущей реконструкции Шулявского путепровода.

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"Цель этих демонтажей – полностью освободить будущую строительную площадку, где будет работать тяжелая техника (бульдозеры, краны, грузовики и т.п.). Нетрудно догадаться, что эти масштабные работы начнутся только после того, как в этой строительной зоне будет обеспечена техника безопасности", – сообщил Андрей Андреев.

Он уточнил, что перечня конкретных объектов (временные сооружения, ВС), подлежащих демонтажу, пока нет: он будет сформулирован в поручении на демонтаж, которое готовится в Департаменте благоустройства. Работники, которые будут проводить демонтаж, получат его, скорее всего, уже на этой неделе.

"Сейчас точно знаю одно: всем законным ВС власть предложит новые легальные места расположения, все незаконные ВС в районе будущей реконструкции будут демонтированы", – говорит Андреев.

Напомним, в связи с будущим ремонтом Шулявского путепровода, который начнется с 1 июня и будет сопровождаться частичным перекрытием проезда, киевские власти, опасаясь масштабных заторов, предложили схему объезда.
демонтаж, шулявский путепровод, шулявский мост, Андреев, тяжелая техника, Киевблагоустройство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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