1 марта в киевском метро праздновали с оркестром и тюльпанами

Пассажиры отвлекались от рутины и с удовольствием слушали музыку

Весна в метрополитене. С оркестром и тюльпанами 1 марта праздновали в столичной подземке. Женщинам-пассажиркам дарили цветы и впечатления.

Пока на весну никаких намеков, а дороги Украины заметает снегом, в столичном метро празднуют 1 марта. Для пассажиров подземки сегодня – настоящий концерт.

Современные хиты исполняет оркестр Национальной гвардии Украины.

Какая же весна – без цветов? 200 тюльпанов организаторы дарили женщинам прямо у эскалатора.

"Мы хотели, чтобы люди на несколько секунд отвлеклись от рутины. От этих сложных проблем. Они останавливались, переставали куда-то спешить, слушали, аплодировали", – рассказывает советник начальника киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Поскольку на улице морозная и снежная погода, мы хотели не только поздравить женщин с первым днем весны, но и поощрить всех ездить на подземном транспорте для того, чтобы не создавать пробки в городе", – говорит генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

И обещают – в следующем году, чтобы встретить весну и порадовать женщин, вырастят еще больше цветов.

Ранее мы писали, что в целом весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми: холодный март, переменчивый апрель и дождливый май. А вот насчет климатических сроков прихода весны оценки специалистов Укргидрометцентра и расчеты народных синоптиков расходятся.