Церковь на Аскольдовой могиле в Киеве украсили редкими колоколами

51 колокол отныне будет украшать церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве. Сегодня их торжественно освятили, и сотни верующих смогли преклониться перед ними.

Средства собирали три года. Настоятель поблагодарил тех, благодаря кому в Украине стало возможным услышать редкие колокола-карильоны. Таких инструментов в мире всего около 500.

"Людям благодарность, людям, которые творили эти колокола. Это большой счет, это немалая сумма собрать, и без помощи наших прихожан – прежде вдовиной лепты – гривне. Потому пожертвование церкви состоит из гривны. Без пожертвования Арсения Петровича Яценюка мы тоже бы не могли много сделать. Спасибо всем жертвователям", – сказал Игорь Онишкевич, настоятель церкви Св. Николая на Аскольдовой могиле.

Ранее мы сообщали, что в городе Сэндвич в графстве Кент, Великобритания, в первый раз за 239 лет запретили звонить в колокола в одной из церквей. Виной стала жалоба, которую написал один из жильцов.

Также недавно Энтони Левандовски, бывший исполнительный директор Google и Uber, рассказал о своем намерении создать церковь для поклонения искусственному интеллекту.