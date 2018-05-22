Церковь на Аскольдовой могиле в Киеве украсили редкими колоколами

Сегодня, 17:52

Таких инструментов в мире всего около 500

 


51 колокол отныне будет украшать церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве. Сегодня их торжественно освятили, и сотни верующих смогли преклониться перед ними.

Средства собирали три года. Настоятель поблагодарил тех, благодаря кому в Украине стало возможным услышать редкие колокола-карильоны. Таких инструментов в мире всего около 500.

"Людям благодарность, людям, которые творили эти колокола. Это большой счет, это немалая сумма собрать, и без помощи наших прихожан – прежде вдовиной лепты – гривне. Потому пожертвование церкви состоит из гривны. Без пожертвования Арсения Петровича Яценюка мы тоже бы не могли много сделать. Спасибо всем жертвователям", – сказал Игорь Онишкевич, настоятель церкви Св. Николая на Аскольдовой могиле.

Ранее мы сообщали, что в городе Сэндвич в графстве Кент, Великобритания, в первый раз за 239 лет запретили звонить в колокола в одной из церквей. Виной стала жалоба, которую написал один из жильцов.

Также недавно Энтони Левандовски, бывший исполнительный директор Google и Uber, рассказал о своем намерении создать церковь для поклонения искусственному интеллекту
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Источник:

"Сегодня"

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