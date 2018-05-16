Кто должен восстанавливать памятники в Киеве

Сегодня, 04:44

Привлекают средства городского бюджета или меценатов

 

Вандалы спилили руль
Вандалы спилили руль. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, установленный в 1985 году. "Вандалы отрезали бронзовый руль от фронтового Jeep Willys. Куда обращаться, чтобы памятник все же восстановили?", — спрашивает Анастасия Венжик.

"К сожалению, в последнее время случаев вандализма в Киеве стали фиксировать все чаще, воруют даже бронзовые мемориальные доски, которые устанавливались на зданиях в честь знаменитых киевлян. Чтобы восстановить памятник или любой другой объект культурного наследия, жители столицы могут обратиться в контактный центр мэрии по телефону 15-51. После обращения профильные специалисты выяснят, кто именно является балансодержателем территории, где он находятся. Именно он должен заниматься восстановлением. Что касается памятника воинам-автомобилистам, то его обследуют специалисты и установят во сколько обойдутся ремонтные работы. Подобные памятники восстанавливаются за счет городского бюджета, хотя бывают случаи, когда привлекаются средства меценатов", – отвечает Диана Попова, директор департамента культуры КГГА.

Напомним, в Киеве вандалы повредили конструкцию объемной надписи #UCLfinal, которую установили в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что в Киеве на ул. Ивана Франко вандалы изувечили мемориальную доску, посвященную известному дирижеру Натану Рахлину. Неизвестные сорвали с нее бронзовую руку с дирижерской палочкой.

Ранее в Бабьем яру неизвестные вандалы повредили скорбный памятник, посвященный ромам, расстрелянным фашистами во время Второй мировой войны (только в сентябре 1941 года в урочище были расстреляны пять цыганских таборов). Необычный монумент в виде цыганской кибитки был установлен тут в 2016 году.
памятник, вандалы, восстановление, памятники, объект культурного наследия
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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