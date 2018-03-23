На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве обустроят пешеходную зону

Сегодня, 04:58

Мемориально-музейному комплексу будет переданы земельные участки от Майдана Незалежности до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5

 

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве обустроят пешеходную зону
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Киеврада утвердила проект землеустройства для отвода земельных участков Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни – музею Революции Достоинства для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройства и озеленения территории.

В частности, мемориально-музейному комплексу будет переданы земельные участки от Майдана Незалежности до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5. А именно: 0,535 га и 0,594 га в Печерском и 0,227 га – в Шевченковском районе. Эти участки расположены в пределах исторического центра и ареала Киева и, согласно Государственному земельному кадастру, относятся к землям историко-культурного назначения для размещения и обслуживания музейных учреждений.

Согласно решению Киеврады будут внесены изменения в "Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года" и Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

В феврале мы сообщали, что в Киеве объявили победителей архитектурного конкурса проектов Мемориала Героев Небесной Сотни.

Из девяти проектов, которые были представлены на конкурс архитекторами из разных стран мира, жюри отобрало три лучших. Второе и третье место досталось командам из Германии, а победителем стала весьма сдержанная работа украинок Ирины Волынец и Марии Процик. Согласно проекту, мемориал будет состоять из двух условных частей, одна из которых посвящена прошлому, а вторая — будущему.
киеврада, героев небесной сотни, аллея героев
Источник:

"Сегодня"

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