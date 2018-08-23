"На европейское освещение Киев выделил из бюджета 300 миллионов гривен" – Кличко

Сегодня, 02:43

Масштабная модернизация системы наружного освещения в Киеве продолжается


Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал работы по замене сети наружного освещения на бульваре Дружбы народов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду вечером.

"Убежден, найдется немало скептиков, обвинять, что, мол, в городе есть много более важных проблем, чем освещения улиц. Но я с этим не согласен. Качественное освещение – это, в первую очередь, безопасность на дороге. Именно поэтому на тех улицах, где мы осуществляем капитальный ремонт дорог, заменяем и освещение. Также устанавливаем современное освещение на мостах, в парках ", – отметил Кличко.

На бульваре Дружбы Народов заменили на светодиодные 418 светильников. Проложили почти 8000 метров новых кабелей и проводов. Стоимость капитального ремонта составила – почти 7 миллионов гривен.

Также он сообщил, что современное LED-освещение в этом году будет установлено на 160 объектах. Речь идет о столичных улицах, мостах, придомовых территориях, парках, где осуществляют реконструкцию и ремонты.

"На европейское освещение Киев выделил из бюджета 300 миллионов гривен. Улицы столицы становятся более безопасными и комфортными для движения", – подытожил мэр.

Современное энергоэффективное освещение позволит экономить 30-50% бюджетных средств на оплате за электроэнергию ежегодно.

Масштабная модернизация системы наружного освещения в Киеве продолжается.

Как сообщалось, в Киеве заменят 13 тысяч светильников.

Кроме того, ранее мы писали о том, куда обращаться, чтобы осветили парк в Киеве.

Также мы писали, что целый город сменил освещение ради грызунов.
мэр, КГГА, освещение, модернизация, Виталий Кличко, капитальный ремонт
Источник:

"Сегодня"

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