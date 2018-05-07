Начало мая в Киеве оказалось аномально жарким

Аномально жаркая и сухая погода в Киеве бьет столетние рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, с начала мая практически ежедневно фиксируют превышения исторических температурных значений. Так, ночь 2 мая оказалась самой теплой с 1881 года — температура не опустилась ниже +15,7 °С. А днем были зафиксированы рекорды максимальной (+30,0 °С) и среднесуточной температуры. Последняя составила +22,8 °С, что на 10,6 °С выше климатической нормы для этой даты.

Также 3 и 4 мая были установлены рекорды среднесуточной и максимальной температуры: столбик термометра превышал днем отметку +30 °С. Невероятно теплой оказалась и ночь 4 мая: минимальная температура составила +15,3 °С.

Тем временем на столичные дороги выехали поливальные машины, а до 8 мая в столице оглашен чрезвычайный, 5-й уровень, пожарной опасности. Киевлян просят максимально осторожно вести себя с огнем, особенно в лесопарковых зонах. А в "Киевавтодоре" напоминают, что при температуре более +28 °С вводится ограничение на движение фур в городе с 10:00 до 22:00.

Ранее мы сообщали, что 15 апреля в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2°С. Это на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

Ночь на 16 апреля также оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +12,8°С. Таким образом на 1,0°С был побит предыдущий рекорд, установленный в 1889 года.

Напомним, 11 апреля в Киеве был зафиксирован первый "жаркий" температурный рекорд весны: столбик термометра поднялся до отметки +24,4°С. А прошедший март побил в этом году холодный рекорд века.

Также мы сообщали, что в столице открылся сезон прогулок на катерах.