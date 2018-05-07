Над храмом Успения Богородицы в Киеве подняли надкупольные кресты

Храм восстанавливают практически с нуля – он был разрушен в первой половине двадцатого века

Над столичным храмом Успения Богородицы подняли восемь надкупольных крестов. Устанавливали их с помощью крана, а за действом наблюдали около тысячи верующих.

Освятил кресты предстоятель Украинской православной церкви – митрополит Онуфрий. Перед этим он справил богослужение в храме, который восстанавливают почти с нуля.

"С праздником святого великомученика Георгия Победоносца. Желаю счастья, здоровья, божьего благословения. Христос воскрес – воистину воскрес", – поздравил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"На этом святом месте в 18 веке был храм божий, который построил монах Позняк. Но, к сожалению, в 1935 году при советской власти храм был уничтожен. И вот сегодня с божьей помощью и с помощью добрых людей наш храм возродился", – рассказал настоятель Свято-Успенского храма Константин.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой признать автокефалию Украинской православной церкви.

При этом Порошенко подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют право свободно избирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию.

Как сообщалось, 16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии Православной церкви в Украине.