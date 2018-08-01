Новый учебный год в Киеве: в школах появятся индивидуальные парты и "оживающие" полы

В столичные школы 1 сентября пойдет больше 33,3 тыс. первоклассников, которые будут учиться по новому стандарту. "Сегодня" узнала, что нового получат малыши.

По данным КГГА, на создание нового образовательного пространства в начальных школах государство выделило Киеву 69,6 млн грн. В бюджете столицы к этой сумме предусмотрели еще 149,6 млн — в 6,5 раза больше, чем требовал Кабмин. И многие школы действительно преображаются.

"Сейчас для обустройства классов для самых маленьких учеников закупаются мебель, дидактические материалы, компьютерное мультимедийное оборудование, оргтехника. Каждый первый класс получит игровые наборы Lego", — рассказали в департаменте образования КГГА.

Новые парты и стульчики, которые закупают в этом году для первоклассников, заметно отличаются от привычных "совковых". Они одноместные, высота может быть отрегулирована под каждого ребенка. Унылые стены коридоров во многих школах украшают яркими рисунками. Оборудуют в холлах и сенсорные интерактивные полы. На них можно поиграть, как на пианино, в футбол, познакомиться с правилами дорожного движения, поупражняться в решении логических загадок. Такое развлечение появилось, к примеру, в школах № 35, 40, 140, 154, 292, 309.

Школа №309. Так выглядит коридор: "живой" пол и яркая мебель. Фото: facebook.com /Е.Фиданян

КАК ПРИНИМАЛИ. Набор в первые классы в этом году также впервые проходил по новым правилам, утвержденным Минобразования. Все конкурсы и собеседования в школах (даже специализированных, лицеях и гимназиях), которые раньше проходили будущие первоклассники, отменили. Детей зачисляли в две волны. В первую очередь, до 31 мая, брали тех, кто проживает на закрепленной за учебным заведением территории. Во вторую, до 15 июня — всех желающих при наличии свободных мест. Кое-где "счастливчиков" отбирали с помощью жеребьевки-лотереи.

В департаменте образования КГГА говорят, что серьезных проблем не возникало.

"Во время вступительной кампании мы получили около 60 обращений от родителей (через МОН, колл-центр 15-51, сайт). Большинство из них касались вопросов по новому порядку приема в первые классы. Некоторые родители, в основном не зарегистрированные в Киеве, были недовольны, что их дети не попали в желаемые школы из-за отсутствия свободных мест. Интересовались люди и распределением территорий между школами", — рассказывают в департаменте.

По поводу привязки школ к территориям в мэрии поясняют: "В реестре территориальной общины Киева зарегистрировано 26 тыс. детей 6-летнего возраста — будущих первоклассников. Но зачислены уже больше 33 тыс. Это говорит о том, что больше 7 тыс. детей официально не зарегистрированы в Киеве. Это усложняет оптимальное закрепление территорий обслуживания за учебными заведениями, поскольку тяжело прогнозировать количество классов и мест".

Школа №106. Кабинет для первоклассников с новыми партами. Фото: facebook.com /Е.Фиданян

Кстати, некоторые родители первоклашек еще доносят документы: тех, кто прозевал установленные сроки, берут по возможности в "свои" школы либо предлагают варианты других на выбор. Решают индивидуально.

НАПЛЫВ. Некоторым школам в этом году пришлось открывать дополнительные классы из-за большого количества детей, которые имели право на первоочередное зачисление. В итоге увеличили количество классов в более чем двух десятках учебных заведений, в частности в гимназиях №59, 179, школах № 43, 64, 185, 200, 254, 304, 317, 318. Расширяют в том числе за счет переоборудования неучебных помещений.

В "Славянской гимназии" на ул. Драгоманова набрали сразу восемь первых классов! В школе №309 на пр. Григоренко — девять! Причина такого наплыва проста: жилые высотки растут как грибы, а новые школы возле них не строятся.

"У нас такая ситуация не первый год. Третьих, четвертых классов у нас тоже по восемь, — говорит директор школы №309 Ольга Тимошенко. — В этом году мы жеребьевки не проводили, а взяли всех деток, которые пришли, зарегистрированных и без регистрации. Тяжело, конечно, пришлось "ужать" старшую школу. Но делаем все возможное, чтобы обучение было интересным и радостным".

Напомним, в прошлом году в Киеве проходило тестирование нового меню для школьных столовых, которое вместе с командой разработал известный кулинарный эксперт и победитель кулинарного телешоу Евгений Клопотенко. Первыми новые блюда продегустировали ученики специализированной школы №141 Днепровского района.

После дегустации школьники заполнили анкеты, в которых выставили баллы за блюда. Больше всего по душе им пришлись наггетсы и чай масала