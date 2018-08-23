Опасные арбузы: кто в Киеве должен проверять "клетки", где их продают

Сегодня, 22:48

Чиновники предупреждают: арбузом от уличных торговцев можно отравиться

Опасные арбузы: кто в Киеве должен проверять "клетки", где их продают

Летом в разных районах Киева появились клетки для хранения и продажи арбузов.

"Эти конструкции выглядят непривлекательно, а продавцы ими загромождают проход для пешеходов. Как проверить законность этих конструкций и добиться демонтажа?" — спрашивает киевлянин Олег Петров.

В КГГА предупреждают: большинство подобных конструкций — это незаконная стихийная торговля. Департамент благоустройства регулярно выдает предписание на демонтаж таких конструкций, но пока дойдет очередь на демонтаж, торговцы уходят с насиженных мест на новые, оставляя за собой мусор.

"Они не хотят покупать временные лоты на размещение объектов сезонной торговли (на полгода) у города. Им удобнее нелегально работать один-два месяца, хотя город создал все условия, чтобы такая торговля велась в обустроенных раскладках, и предложил им несколько сотен точек по доступным ценам. Увы, их выкуплено очень мало. Остальные продолжают работать нелегально. Самый дельный совет для киевлян: не покупать арбузы на таких точках! Ведь эта продукция никем не проверяется, и это чревато отравлениями", – объяснил Денис Пикалов, начальник управления торговли и быта КГГА.

Как известно, в Киеве процветает незаконная уличная торговля. Лотки блокируют подземные переходы и выходы из метро, их безнаказанно устанавливают на клумбах, газонах и тротуарах.

Стихийная торговля – проблема всеукраинского масштаба. Фрукты и овощи, рыбу и мясо – все продают чуть ли не с земли, без уплаты налогов, без контроля качества и безопасности продукции.
Киев, КГГА, арбузы, демонтаж, законность, стихийная торговля
Источник:

"Сегодня"

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