Рекорды близнецов: в Киеве пришли тройняшки, а в Чернигове – 69-летние "одинаковые" бабушки

В субботу в Киеве рекордом отпраздновали Международный день близнецов. "Одинаковые" люди собрались на территории арт-завода недалеко от метро "Лесная".

Близнецы и их родители раскрыли секреты своей жизни. Их узнают по украшениям, родимым пятнам и элементам одежды.

"Всего на мероприятие пришло 205 пар, включая 10 тройняшек. Кстати, в прошлом году в столице собралось 85 пар близнецов, но тогда был ограничен возраст участников, до 16 лет. В этом году участвовать в регистрации рекорда могли люди разного возраста. Например, пришла пара, которым по 44 года. Кстати, неделю назад был зарегистрирован рекорд по близнецам в Чернигове, там собралось ровно сто пар. Самой младшей — три месяца, а самой старшей — 69 лет. Это две бабушки", — рассказали нам в Национальном реестре рекордов Украины.

В следующем году мероприятие планируют провести во Дворце спорта, поскольку близнецов собирается так много, что нет возможности сделать их групповое фото.

Не так давно в Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.

В прошлом году в Киеве рекорд установили 85 пар двойняшек и близнецов.

Между тем, в Китае состоялась свадьба двух пар идентичных близнецов.