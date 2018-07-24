Реставрация в Софийском соборе: восстановят фрески и мозаики XI века

В Киеве активно реставрируют древние святыне. В ближайшее время в Софийском соборе начнут восстанавливать мозаики и фрески XI века, которые находятся в южной части подкупольного пространства. Обойдутся работы в 15 тыс. евро — грант от кипрского благотворительного фонда. Как рассказали в Нацзаповеднике "София Киевская", последний раз эти мозаики реставрировались 30 лет назад, к другим же шедеврам рука мастеров не прикасалась более полувека.

Шедевры. Последний раз мозаики реставрировали 30 лет назад. Фото: В. Кириленко

ПОД КУПОЛОМ СОФИИ. По словам главного мастера по реставрации памятников Анатолия Остапчука, для реставраторов в храме уже установили леса и провели свет.

"Все композиции будут тщательно обследованы в течение недели, а после их начнут восстанавливать. Речь идет о мозаиках и фресках XI века, которые находятся в подпружной арке, в половинах триумфальной и западной арках, двух парусах. Это изображение двух евангелистов, сорок Севастийских мучеников, Богоматерь из композиции "Благовещение". Последний раз их реставрировали 30 лет назад", — рассказал "Сегодня" Остапчук.

На высоте. Реставраторы будут работать под куполом храма. Фото: В. Кириленко

Закончить эти работы реставраторы планируют к концу этого года. Кроме того, намерены восстановить фрески в южной части трансепта.

"Это так называемые христологические циклы из жизни Иисуса: "Отослание апостолов на проповедь", "Уверование Хомы", "Сошествие Святого Духа на апостолов". Они не реставрировались уже 60 лет. Кроме того, на своде есть две композиции XIX века, которые сейчас закрашены нейтральным тоном — "Дорога в Эммаус" и благословление Иисусом апостолов. Есть желание их раскрыть", — рассказал Остапчук.

К слову, на время работ храм будет доступен для посетителей. Отгорожена будет только рабочая зона.

Работы. Все росписи хотят восстановить до конца года. Фото: В. Кириленко

РАБОТЫ В АНДРЕЕВСКОЙ. Ведется реставрация и в других древних святынях Нацзаповедника. Так, в Андреевской церкви уже полностью восстановили купольное пространство: живопись, позолоту, лепнину.

"Сейчас леса опустили до уровня окон. Помимо реставрации, инженеры меняют художественную подсветку, устанавливая итальянские энергосберегающие светильники, полностью обновляют систему сбора конденсата от окон", — рассказал замгендиректора Нацзаповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

Параллельно в мастерской продолжается реставрация икон из Андреевской церкви. Сейчас в работе четыре картины: "Введение в храм", "Обрезание Господне", "Спас нерукотворный" и "Сретение". Всего же специалисты уже восстановили 11 шедевров храма.

"ПОДНИМУТ" БАШНЮ. Кипит работа и над фасадом Кирилловской церкви XII века, которую начали реставрировать в начале июля. Сейчас мастера работают на уровне куполов, а потом спустятся к фасадам. Закончить святыню планируют к концу этого года, и к этому же сроку планируют восстановить соседнюю с церковью "Угловую башню оборонной стены". Над этим памятником архитектуры XVIII века трудятся сразу восемь мастеров.

"За 200 лет культурный слой вокруг башни поднялся на 60 сантиметров, и у нас было принято проектное решение сделать понижение вокруг башни на уровень культурного слоя XVIII века, чтобы постройка была в натуральную величину. Также укрепят фундамент, проведут малярные работы, благоустроят территорию вокруг этого уникального объекта", — рассказали в Нацзаповеднике.

Ранее сотрудники Национального заповедника "София Киевская" начали спелеоархеологические исследования в усадьбе Софийского собора: ждут неожиданных открытий.

"Раскопки проводятся на месте провала, который произошел в апреле в 25 м северо-западнее здания собора. Вероятно, этот провал образовался над трассой древнего подземелья, которое в XVII-XVIII веке использовалось как монастырский погреб", – сообщают в заповеднике.

Ранее мы сообщали, что одна из главных христианских святынь Восточной Европы — Софийский собор — празднует 1000-летие со дня освящения и первого богослужения. Напомним, согласно "Повести временных лет" собор был построен в 1037 году князем Ярославом Мудрым после победы над печенегами, однако, как выяснили ученые Нацзаповедника "София Киевская", возвели святыню во втором десятилетии XI века, заложили 4 ноября 1011 года, а освятили 24 мая (по старому стилю 11 мая) 1018 года. Строить собор начал князь Владимир Великий, а завершил Ярослав Мудрый.

Также мы сообщали, что уникальную старинную живопись нашли в Софийском соборе Киева. Ее зарисовали в 50 годах советские реставраторы, не увидев в библейских сценах ничего ценного. Теперь, чтобы восстановить реликвию, заповеднику "София Киевская" нужно полмиллиона гривен.