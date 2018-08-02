Смог в Киеве: где в городе самый грязный воздух

На Бессарабской площади, проспекте Победы и бульваре Леси Украинки уровень загрязнения превышен в несколько раз

По сообщению Укргидрометцентра, до 3 августа в. Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, сообщает ГСЧС Киева.

Спасатели уточнили, что вредные примеси накапливаются в воздухе из-за антициклонального характера погоды, высокой температуры днем и ночных задерживающих слоев воздуха.

Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 – 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

Кроме того, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко и Каунасской.

Напомним, в 2017 году мы сообщали, что в Киеве воздух больше всего загрязнен на Бессарабской площади, Северном (Московском) мосту и в районе Почайны (Петровки).

Кроме того, в конце июля 2016 года наиболее грязный воздух был в районах Бессарабской и Демеевской (Московской) площадей; улиц Довженко, Попудренко, Каунасской; проспектов Победы и Оболонского, а также бульвара Леси Украинки.