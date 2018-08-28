Свадебный бум в Киеве: в счастливые даты августа поженились более 800 пар

На сегодняшний день подали заявления 155 пар, хотя год назад в этот же день женились всего три пары

Август 2018-го выдался в Киеве урожайным на свадьбы. Все дело в том, что в этом месяце – целых три даты, которые молодожены считают счастливыми: 8.08.2018, 18.08.2018, и сегодняшний день – 28.08.2018.

"В счастливую дату 8.08.18 в столице поженились 345 пар, 18.08.18 – 311. На сегодня 28.08.18 подано 155 заявлений для регистрации брака, а в целом по Украине запланировано 1201 бракосочетания. Для сравнения, в прошлом году 28.08.2017 года в Киеве поженились всего 3 пары", – рассказывал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Молодожены признаются: выбирают именно эту дату для регистрации брака, потому что верят, что восьмерка – перевернутая бесконечность, что тематически связано со свадьбой.

"Поддерживают желание жениться именно в этот вторник и в РАГС разных районов Киева. В частности, в Центральном – 22 регистрации, Дарницком – 21, Днепровском – 32, Оболонском – 15, Соломенском – 31. В обычный день в этих отделах женятся по 7-10 пар в день", – отметила руководитель отделов государственной регистрации актов гражданского состояния столичной юстиции Рада Дашутина.

При этом, количество браков сегодня может быть и большим.

"Благодаря проекту "Брак за сутки" молодожены могут не ждать целый месяц, а регистрировать брак за 24 часа. С начала действия проекта в Украине было проведено более 40 тысяч таких регистраций браков", – рассказывает Станислав Куценко.

Между тем, статистика разводов среди пар, поженившихся в "счастливые даты", увы, ставит под вопрос "счастливость" таких дат. Так, по данным статистики, количество разводов среди таких пар является такой же, как и для тех, кто женился в другие дни, говорит глава столичной юстиции.

"Из 388 пар, расписавшихся в пятницу, 7.07.17, расторгли брак три пары, а из поженившихся 5.05.15 112 пар – развелись шесть", – говорит он.

По словам нумерологов, совпадение в трех восьмерках – прекрасный день для бракосочетания людей творческих, тех, кто любит свободу, самовыражение. И такую же свободу готов дарить своему партнеру. К тому же, эта дата предвещает богатство и немалые состояния семье, а также – много детей.

Напомним, 8 августа свои отношения официально оформили 352 пары.

Только в Центральном загсе расписались 84 пары. В дворцах бракосочетаний Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов свои отношения оформили несколько десятков брачующихся. Также было много желающих оформить брак за сутки — 58 заявок, чтобы не ждать месяц и пожениться в день подачи документов.

В прошлом году был такой же ажиотаж, но в июле: 7.07.2017 расписались 388 влюбленных пар, 17 июля — 14 пар, а 27-го — 174.

Ранее, в прошлом году, в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.