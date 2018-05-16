Украинские звезды озвучили аудиогид в художественном музее Киева

Сегодня, 16:51

Работы украинских художников описывают известные артисты и ведущие

 

Аудиогид озвучили 30 украинских звезд. Фото: facebook.com/myshyak
Аудиогид озвучили 30 украинских звезд. Фото: facebook.com/myshyak

В Национальном художественном музее Украины на улице Грушевского в Киеве представляют масштабный проект "Когда картины заговорят". Это первый аудигогид по наиболее знаковым работам украинских художников, озвученный голосами известных артистов, музыкантов, теле- и радиоведущих, спортсменов и дизайнеров, сообщается на странице организаторов в Facebook.

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Аудиогид озвучили 30 украинских звезд, среди которых Сергей Притула, Monatik, Тина Кароль, Василий Вирастюк, Олег Скрипка, Владимир Зеленский и другий.

Напомним, до конца 2018 года "Киевский метрополитен" изменит голос, объявляющий станции и предупреждения. По словам пресс-секретаря, в настоящее время предприятие сделало заявки на рынке озвучивания и прорабатывает варианты технологий, которые за это время изменились.

Ранее сообщалось, что привычный голос диктора Николая Петренко, который мы слышим в подземке уже более 17 лет, будут менять постепенно. Кроме того, в подземке хотят переозвучить названия станций на английском языке, поскольку на объявления диктора было много нареканий.
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Источник:

"Сегодня"

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