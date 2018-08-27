ФОТОФАКТ. Улыбки киевских малышей: Стефания заряжает родителей позитивом на целый день

"Знакомьтесь. Это наша любимая девочка Стефания Павлюк, которой мы дали прозвище Улыбака. Нашей малышке уже целых три месяца, и весит она 4,9 кг, а рост — 56 см. Каждое утро она просыпается с улыбкой на лице. И как бы маме и папе ни было ночью тяжело, ее улыбка передается и заряжает счастьем на весь день", — делится с нами мама Анна.

Чтобы поделиться улыбкой малыша, присылайте на адрес a.maruschak@segodnya.ua фото ребенка до 3 лет, напишите его имя, фамилию, рост, вес и особенности характера. Лучшие снимки будут опубликованы в газете "Сегодня".

Напомним, абсолютный рекорд рождаемости за все годы независимости зафиксировали в роддоме Киева. Здесь родились уже 35,4 тысяч детей. Для сравнения, в 1992 году в столице появилось на свет 29 тысяч малышей.

Напомним, в первой половине 2018 года самыми популярными женскими именами в столице стали София, Злата, Мария и Милана. Об этом рассказали в главном территориальном управлении юстиции в Киеве.

По словам начальника управления Станислава Куценко, мальчиков чаще всего называли Максим, Артем, Александр и Дмитрий.



