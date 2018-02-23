ФОТОФАКТ. В Киеве на Подоле "поселился" милый пес в ушанке

В Киеве на Контрактовой площади заметили новый арт-объект – симпатичного усатого пса в ушанке и варежках. Зверек, созданный из натуральных материалов, "обитает" в сквере неподалеку от Гостиного двора и памятника Петру Сагайдачному, среди вечнозеленых деревьев.

"Моя дочка в восторге от собачки! Самые маленькие могут забраться внутрь скульптуры, будто в домик. Очень позитивный зверь, смотришь на него – и настроение становится лучше", – поделилась фотографией арт-объекта киевлянка Екатерина.

Так выглядит пес в ушанке

Напомним, ранее в Гродненском переулке, 16-В в Киеве появилось новое граффити в виде символа нового года – Огненной Собаки. Замечательного песика нарисовал киевский художник Виталий Гидеван. Собачка украшена новогодней елочной веточкой и нарисована на фоне ярких неоновых гирлянд.



А еще недавно киевлян порадовало счастливое завершение истории с похищенным псом Бантиком, которого похитили в Киеве в декабре прошлого года. Пса украли в новогоднюю ночь с территории частного дома, пока его хозяин Михаил Бойко был у родных.

Бантика искали всей столицей почти два месяца: киевляне сделали сотни перепостов в соцсетях, а Михаил расклеил десятки объявлений. За возвращение своего питомца он даже назначил вознаграждение — 50 тыс. грн. К поиску пса подключили полицию. На этой неделе он наконец вернулся домой.

Тем временем, киевский пес Заррис стал донором для больных собак. Он помогает выжить четверолапым собратьям, которые лечатся в ветклинике. Пес уже 12 раз сдавал кровь.



В этот раз Заррис стал донором для щенка Пирата, которого лечат от энтерита. Переливание крови требовалось после сложной операции. Теперь у малыша появился шанс выздороветь.