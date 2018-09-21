В Киеве прошел флешмоб в поддержку передвижения на велосипеде

Сегодня, 14:16

Участники акции отметили неподготовленность Киева для езды на велосипеде

В Киеве прошел флешмоб в поддержку передвижения на велосипеде

На Майдане Независимости в Киеве прошел флешмоб "На работу на велосипеде". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Флешмоб был проведен накануне всемирного Дня без авто. Организовала мероприятие "Ассоциация велосипедистов Киева". На Майдане участникам организовали завтра, фотосъемку, музыку от велодиджея и несколько конкурсов – на лучшее деловое платье и многочисленную корпоративную велоколонну.

Событие прошло при поддержке Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). Флешмоб "На велосипеде на работу" состоялся в рамках Европейской недели мобильности, который отмечают 16-22 сентября во свыше 2 тысячах городов по всему миру.

Участники акции прибыли на Майдан со всех районов города, где выпили кофе и разъехались по рабочим местам. Многие участники слёта высказывали недовольство по поводу того, что большая часть Киева совершенно не оборудована для движения велосипедистов.

Напомним, за две недели работы внедренной в августе в Киеве новой системы велопроката Bike sharing были украдены четыре велосипеда из ста. Один из них впоследствии был найден на столичном рынке электроники.

Кроме того, в Харькове заработал муниципальный велопрокат: чем отличается от обычного. Пока работает только пять станций из 14 в центре, через пять лет обещают 120.
Киев, КГГА, Майдан, велосипед, байки, участники, мероприятие, флешмоб

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