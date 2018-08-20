ФОТОФАКТ. В Киеве снесли гигантский ларек с "сэкондом"

Недалеко от метро "Берестейская" снесли очередной гигантский МАФ площадью около 200 "квадратов", который стоял на ул. Василенко.

Улица Василенко. Разобрали конструкцию площадью около 200 кв. м. Фото: А. Андреев

По словам главы КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, конструкция, в которой торговали стоковой одеждой и б/у вещами, была установлена самовольно.

"Работали без документов и без аренды земельного участка", — заявил он.

Всего с начала месяца демонтировали больше двух десятков МАФов.

Напомним, законные МАФы на колесах и торговые палатки в Киеве начали маркировать специальной голограммой. Пилотный проект запустило КП "Городской магазин".

Как объяснили на предприятии, голограмма формата А5 представляет собой информационную эмблему, защищенную водяными знаками. На ней указано название КП, имя, фамилия и отчество предпринимателя, номер договора и срок его действия. Получить такие эмблемы в двух экземплярах могут владельцы автокофеен, передвижных прицепов и сезонных палаток, имеющие договоры.