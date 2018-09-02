В Киеве заработают новые правила работы скорой помощи

Новые правила работы скорой помощи заработают в ближайшее время. Самое главное – сам номер. Он хорошо известен – 103, но теперь за ним закрепляется не только экстренная, но и неотложная помощь. Правда, это работает пока только в Киеве. Другой номер, который следует помнить, – 112.

Это вызов экстренной помощи по всей Украине.

Разговор с абонентом будет записываться, а его номер идентифицироваться. Это отфильтрует хулиганские звонки и докажет в случае чего, что вы действительно вызвали скорую, а она почему-то не приехала. Не приехать она тоже сможет. Например, если вы жалуетесь на зубную боль. По новым правилам – стоматологические проблемы не являются основанием для выезда бригады. Как и факт смерти. Что еще изменится и прибудет ли к нам "скорая", когда новые нормы заработают на полную?

Но сегодня, пока в высоких министерских кабинетах думают над медицинской реформой, жители отдаленных сел Кировоградщины не могут элементарно вызвать скорую.

Вызовы по номеру "103" в основном поступают к диспетчерам соседней Полтавской области.

Те, кто дозвонился до скорой своей области, вынуждены долго ждать врача.

Анатолий Тищенко на скорой тридцать семь лет. Последние двадцать с лишним на вызовы ездит "уазике".

Чем именно оснащена машина – показывает охотно. Набор шин, щит для транспортировки спинальных больных. Из медицинской техники – дыхательный аппарат в винтажном кофре.

Бригада Анатолия Федоровича обслуживает пол района. По нормам в сельской местности скорая должна добраться на экстренный вызов по двадцать минут. Реально ли уложиться в это время – журналисты проверяют на служебном авто.

С подстанции скорой в Онуфриевке отправляются в отдаленных сел Кировоградщины. Например, в Куцеволовка – это 39 километров от райцентра – ехали почти 50 минут. И это летом. Местные уже давно не надеются на своевременную скорую помощь.

Лидии Филипповне впервые за всю жизнь быстрая понадобилась прошлом году. Во время заготовки дров случайно попала под бензопилу.

Чтобы не тянуть, сосед поехал за помощью к местной амбулатории. Однако ждать пришлось около часа.

Менее всего пострадала тогда думала о деньгах. А зря. То, что в тяжело-травмированного человека взяли деньги – в амбулатории объясняют безысходностью.

Сергей работал на скорой в Кропивницком с конца девяностых, два года назад уволился. Рассказывает о принудительном сбор благотворительных взносов.

Рабочая группа при областном совете тогда выявила грубые нарушения в документах строгой отчетности.

По инсайдерской информации, после огласки благотворительные взносы на Кировоградщине стали на самом деле добровольными. Анатолий Тищенко, как старший фельдшер, за своих подчиненных ручается.

Об обязанности больных финансировать скорую – в новых правилах ее вызова, которые сейчас разрабатывает МОЗ – не пишут.

Зато там есть перечень из 23-х случаев, когда человеку должны оказать экстренную помощь.

В частности, это потеря сознания, судороги, внезапная боль в груди, головная боль с тошнотой, температура 39-ть, которую не удается сбить, кровотечение или серьезная травма. Дети до двух лет также в этом списке.

А вот для выполнения назначений семейного врача, удаление клещей, выдачи больничных – бригада не приедет.

Новые правила вызова скорой планируют принять в октябре. В Министерстве здравоохранения в очередной раз призывают украинский номер "103" оставить исключительно для экстренной помощи. Впрочем, в некоторых отдаленных селах воспользоваться ею могут даже тогда, когда это вопрос жизни и смерти.

Напомним, сейчас в Украине медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания. Каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за обслуживание у врача заплатит государство.

Кроме того, в Киеве работает онлайн-система eHealth, которая позволяет записаться к врачу через интернет. Правда, киевляне до сих пор жалуются, что не все врачи в ней зарегистрированы, так что найти там своего участкового терапевта не всегда удается – как и записаться на прием на следующий день.