В киевском университете открылась аллея выдающихся ученых

Сегодня, 18:04

Всего установили 11 постаментов

 


Аллею выдающихся ученых открыл Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Всего установили 11 постаментов ученым – агрономам, биологам, химикам, экологам, зоологам, и конструкторам земледельческой механики.

В этом году университету исполняется 120 лет. Это – крупнейшее учебное заведение агробиологического образования в Восточной Европе, которое за свою историю выпустило 200 тыс. специалистов для одной из основных отраслей украинской экономики.

"Для того, чтобы студент знал, какие у него корни, чтобы он гордился своим учебным заведением, чтобы он гордился своим государством. Тогда он понимает, что идет на занятия, так знает, что хочешь сегодня жить – умей учиться", – говорит Станислав Николаенко, ректор НУБиП Украины.

Ранее мы писали, что в университете Йеля недавно ввели курс, на котором преподают счастье. 

Более тысячи студентов пришли на лекцию с необычной темой "В поисках счастья". Преподаватель – профессор психологии Лори Сантос, уверяет: быть счастливым – это наука, и овладеть ею каждому под силу. Первое, что нужно сделать – разобраться в себе и ответить на вопрос: что радует именно меня?

Материальные вещи действительно приносят радость, говорит психолог, но – ненадолго. Счастье – совершенно в другом – утверждает он.

В современном мире с невероятным темпом жизни еще один из главных критериев счастья – время и способность управлять им.
видео, Николаенко, ученые, аллея, университет, ректор
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Университет культуры отпраздновал 25-летие ректорства Михаила Поплавского

24 Апреля, 14:54

Wellness

Легенды украинского Хогвартса

5 Апреля, 17:14

Загрузка...

США

Лори Сантос. Фото: ted.com

"Уроки счастья" в университете США бьют рекорды посещаемости

3 Апреля, 18:47

Предмет ввели в одном из университетов "Лиги Плюща" совсем недавно, однако курс уже пользуется популярностью

Происшествия

Фото: pixabay.com

В киевском институте нашли источник радиации

22 Февраля, 05:33

В 60-70 годах прошлого века в помещении располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа
Загрузка...