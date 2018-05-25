В киевском университете открылась аллея выдающихся ученых

Аллею выдающихся ученых открыл Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Всего установили 11 постаментов ученым – агрономам, биологам, химикам, экологам, зоологам, и конструкторам земледельческой механики.

В этом году университету исполняется 120 лет. Это – крупнейшее учебное заведение агробиологического образования в Восточной Европе, которое за свою историю выпустило 200 тыс. специалистов для одной из основных отраслей украинской экономики.

"Для того, чтобы студент знал, какие у него корни, чтобы он гордился своим учебным заведением, чтобы он гордился своим государством. Тогда он понимает, что идет на занятия, так знает, что хочешь сегодня жить – умей учиться", – говорит Станислав Николаенко, ректор НУБиП Украины.

Ранее мы писали, что в университете Йеля недавно ввели курс, на котором преподают счастье.

Более тысячи студентов пришли на лекцию с необычной темой "В поисках счастья". Преподаватель – профессор психологии Лори Сантос, уверяет: быть счастливым – это наука, и овладеть ею каждому под силу. Первое, что нужно сделать – разобраться в себе и ответить на вопрос: что радует именно меня?

Материальные вещи действительно приносят радость, говорит психолог, но – ненадолго. Счастье – совершенно в другом – утверждает он.

В современном мире с невероятным темпом жизни еще один из главных критериев счастья – время и способность управлять им.