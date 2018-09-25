Весь октябрь в Национальной опере будут бушевать любовные страсти

В октябре на сцене Национальной оперы Украины будут бушевать любовные страсти. Опера "Иоланта" П. Чайковского вполне может заставить зрителя плакать, в то время, как балет "Ночи в садах Испании" языком танца расскажут о поисках наслаждения и любви, а главные герои балета "Дама с камелиями" представят на суд зрителей трагическую историю парижской куртизанки.

В конце месяца будет показана еще одна любовная трагедия о цыганке Кармен в одноименной опере Ж. Бизе. Главную партию исполнит солистка Национальной оперы Анжелина Швачка, а за дирижерским пультом – приглашенный маэстро Андрей Юркевич, наш соотечественник, который снискал славу за рубежом, стал первым украинским дирижером, который дирижировал в знаменитой Венской Штатсопере.

Итак, "Иоланту" можно будет посмотреть 5 октября. Вдохновленный драмой Генриха Герца "Дочь короля Рене", Чайковский писал оперу, которая должна была заставить зрителя плакать. Постановку оперы в 2011 году на сцене Национальной оперы осуществили дирижер, народный артист Украины Владимир Кожухарь, режиссер Николай Третьяк и народный художник Украины Мария Левитская. Уникальный и сложившийся тандем маститого Тараса Штонды (Рене, король Прованса) и представителя молодого поколения солистов Валентина Дытюка (Водемон, граф, бургундский рыцарь), наверняка не оставит равнодушными зрителей.

11 октября – два одноактных балета "Ночи в садах Испании" и "Треуголка". Балетная постановка "Ночи в садах Испании" объединяет два одноактных балета "El Sombrero de Tres Picos" ("Треуголка") и, собственно, "Ночи в садах Испании" на музыку известного испанского композитора Мануэля де Фальи.

13 октября – балет "Дама с камелиями" (Л. Бетховен, И.Брамс, И. Пахельбель, Г. Форе, Э. Элгар, И. Стравинский). Хореографию этого балета создала художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили. Спектакль построен на чисто классической музыкальной основе. Постановщиков заинтересовали "зеркальные параллели": современные пластические и виртуальные средства выразительности и классическая музыка, история, написанная в середине XIX века, и современный театральный язык, на котором эта история рассказывается.

26 октября – опера "Кармен" Ж. Бизе. Главную партию Кармен исполняет ведущая солистка театра Анжелина Швачка, у которой есть свой персональный рекорд в этой опере: партию Кармен она исполнила более 100 раз в почти 20 различных постановках многих стран мира. Однажды за рубежом Анжелине предложили сыграть Кармен-стриптизершу, однако по факту стриптиз ограничился короткой юбкой и лифчиком, но танцевать пришлось много. За дирижерским пультом – Андрей Юркевич, которого можно увидеть в таких мировых театрах, как Liceu в Барселоне, Королевский театр в Мадриде, Берлинская государственная опера, Венская государственная опера, Цюрихский оперный театр, Опера Сан-Франциско и других.

Напомним, в конце августа киевский театр дал оперу, которую никто не слышал. Во время знаменитой оперы "Набукко" Национальная опера Украины провела перформанс "Тихая опера".

Кроме того, на сцене Венской оперы можно услышать голос львовянки Зоряны Кушплер. Как известно, Венской опере уже 150 лет. На ее сцене пели легенды – Мария Каллас, Лучано Паваротти и Монтсеррат Кабалье. Сегодня там звучат и украинские голоса: среди них – меццо-сопрано львовянки Зоряны Кушплер.