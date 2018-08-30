Киевский театр дал оперу, которую никто не слышал
Во время знаменитой оперы "Набукко" Национальная опера Украины провела перформанс "Тихая опера"
В Киеве во время знаменитой оперы "Набукко", зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.
Таким образом одна из самых больших культурных институций страны присоединилась к проекту "Коли тиша заговорила", посвященному людям, которые теряют слух. Ведь, по статистике ВОЗ, теряет слух каждый десятый человек в мире.
Проект был инициирован организацией "Відчуй", чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Ведь более 60% случаев потери слуха можно предотвратить своевременной диагностикой.
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"Многие люди, у которых проблемы со слухом, не готовы это признать. Не готовы использовать слуховой аппарат, не готовы вернуть себе возможность слышать. Я надеюсь, что после сегодняшнего вечера, когда со зрителями говорила тишина, кто-то все же решится на это. Когда человек теряет зрение, это ограждает его от предметов, когда же человек теряет слух, это ограждает его от людей. Перформанс, который мы сегодня устроили, призван разрушать эти барьеры", – отметил основатель организации "Відчуй" Андрей Пышный.