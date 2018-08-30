Киевский театр дал оперу, которую никто не слышал

В Киеве во время знаменитой оперы "Набукко", зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.

Таким образом одна из самых больших культурных институций страны присоединилась к проекту "Коли тиша заговорила", посвященному людям, которые теряют слух. Ведь, по статистике ВОЗ, теряет слух каждый десятый человек в мире.

Проект был инициирован организацией "Відчуй", чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Ведь более 60% случаев потери слуха можно предотвратить своевременной диагностикой.

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