Военные самолеты над Киевом удивляют киевлян: новые подробности

По данным СМИ, новенькие АН-178 можно будет увидеть на параде ко Дню Независимости

Жители некоторых районов Киева обеспокоены тем, что над столицей летают военные истребители. Технику заметили в небе над Южной Борщаговкой. Люди связывают это с предстоящим военным парадом ко Дню Независимости Украины, пишет "Информатор".

Между тем, начальник управления коммуникации и прессы ведомства Алексей Чернобай отметил, что информации о том, что в военном параде будет задействована авиатехника, пока нет. А то, что над городом летают военные самолеты — это не новость. Ведь в Украине постоянно проходят учения и подготовка курсантов, поэтому самолеты в воздушном пространстве летают постоянно.

"Сейчас идут подготовительные работы, решаются организационные моменты. Точный перечень того, что можно будет увидеть на параде станет известен только 20 августа, во время генеральной репетиции", — сообщает Чернобай.

В свою очередь, из личных источников изданию стало известно, что во время празднования Дня независимости авиация примет участие в параде. Самолеты будут пролетать над Крещатиком на низкой высоте.

Тем временем, в соцсети пользователи опознали самолеты: это – новые АН-178. "Красивые, напоминают "Звездные войны", – пишут киевляне.

Также очевидцы говорят, что видели над городом боевые вертолеты.

Напомним,

В среду, 15 августа, над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают пользователи Facebook.

Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками. Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Как сообщалось,

советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украину. Предполагается, что он будет присутствовать на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

В связи с проведением парада некоторые станции метро Киева временно закроют на вход и выход, а воспользоваться парковками в центре столицы будет невозможно. Кроме того, метро, трамваи, троллейбусы и автобусы в ночь с пятницы на субботу, то есть с 24 на 25 августа, будут ходить на два часа дольше.