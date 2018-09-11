Ярмарки в Киеве: где на этой неделе продают продукты дешевле, чем на рынках (расписание торгов)

Торговля пройдет на улицах всех районов со вторника по воскресенье

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

11 сентября (вторник):

в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

12 сентября (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

13 сентября (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской)

в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – б-р. Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А, ул. Березняковская, 21-23;

в Печерском районе – ул. Московская, 2;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

14 сентября (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, пер. Виноградный, 4-6;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – пер. Керченский (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

в Шевченковском районе – пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

15 сентября (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Дарницком районе – пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;

в Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 сентября (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

в Соломенском районе – ул. Федора Эрнста, 14-А;

в Шевченковский районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, власти планируют усовершенствовать проведение в Киеве популярных сельхозярмарок, где продукты должны продавать по сниженным ценам. "Сегодня" выяснила, кто проверяет там продукты и как наказывают недобросовестных продавцов, которые продают товары по завышенным ценам.