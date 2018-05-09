Центр Киева перекрыли для мероприятий в честь Дня победы: перечень улиц

Полиция Киева попросила водителей выбирать маршруты с учетом тех мест, где движение транспорта в центральной части столицы перекрыто

В среду, 9 мая, центр Киева перекрыт для движения транспорта по случаю проведения мероприятияй в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Как сообщается, с 3:00 ночи и до завершения мероприятий перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

Кроме этого, перекрыто движение транспорта на участках:

ул. Лаврская – ул. Запечерная,

ул. Лаврская – въезд в музей Локальных конфликтов,

ул. Лаврская – ул. Старонаводницкая,

ул. Добровольческих Батальонов – ул. Радиальная,

ул. Цитадельная – ул. Лейпцигская,

ул. Цитадельная – ул. Лаврская,

ул. Омельяновича-Павленко – ул. Григория Царика,

пер. Инженерный – ул. Ивана Мазепы,

ул. Московская – ул. Михаила Грушевского до метро "Арсенальная",

ул. Михаила Грушевского – пер. Виноградный,

ул. Лаврская – пер. Лаврский .

Напомним, ранее стала известна схема движения маршрутов городского транспорта с учетом перекрытия движения в центре Киева.

Как сообщалось, 4 мая в Киеве в рамках подготовки к 73-й годовщине Дня Победы у монумента "Родина-мать" 700 школьников и студентов военных учебных заведений выстроились "в трезубец". Кроме того, вместе с воинами АТО провели торжественный парад и вынесли на склоны Днепра 73 украинских флага.