Центр Киева перекрыли для мероприятий в честь Дня победы: перечень улиц

Сегодня, 08:26

Полиция Киева попросила водителей выбирать маршруты с учетом тех мест, где движение транспорта в центральной части столицы перекрыто

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В среду, 9 мая, центр Киева перекрыт для движения транспорта по случаю проведения мероприятияй в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Как сообщается, с 3:00 ночи и до завершения мероприятий перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

Кроме этого, перекрыто движение транспорта на участках:

  • ул. Лаврская – ул. Запечерная, 
  • ул. Лаврская – въезд в музей Локальных конфликтов, 
  • ул. Лаврская – ул. Старонаводницкая, 
  • ул. Добровольческих Батальонов – ул. Радиальная, 
  • ул. Цитадельная – ул. Лейпцигская, 
  • ул. Цитадельная – ул. Лаврская, 
  • ул. Омельяновича-Павленко – ул. Григория Царика, 
  • пер. Инженерный – ул. Ивана Мазепы, 
  • ул. Московская – ул. Михаила Грушевского до метро "Арсенальная", 
  • ул. Михаила Грушевского – пер. Виноградный, 
  • ул. Лаврская – пер. Лаврский1525843096.7818.

Напомним, ранее стала известна схема движения маршрутов городского транспорта с учетом перекрытия движения в центре Киева.

Как сообщалось, 4 мая в Киеве в рамках подготовки к 73-й годовщине Дня Победы у монумента "Родина-мать" 700 школьников и студентов военных учебных заведений выстроились "в трезубец". Кроме того, вместе с воинами АТО провели торжественный парад и вынесли на склоны Днепра 73 украинских флага.
МВД, центр, маршруты, перекрыли, МВД Украины, полиция Киев, движение транспорта
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Движение ограничат. Фото: 1551.gov.ua

В Киеве ограничат движение на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе

Вчера, 17:55

На съезде будут ремонтировать покрытие

Транспорт

Движение будет ограничено. Фото: 1551.gov.ua

В Киеве ограничат движение по бульвару Леси Украинки

Вчера, 13:48

Рядом с Александровской больницей будут укладывать новое покрытие  
Загрузка...

Транспорт

На эстакадном съезде с Южного мостав направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение

В Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста

7 Мая, 13:19

Ограничения связаны с работами по ремонту дорожного ограждения  

Транспорт

Будет временно изменена организация дорожного движения. 1551.gov.ua

Вокруг НСК "Олимпийский" в Киеве временно ограничат или запретят движение транспорта

4 Мая, 13:06

В столице готовятся к проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА
Загрузка...