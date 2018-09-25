Из Киева в Лисичанск запускают ночной экспресс

Сегодня, 13:46

Направление считается одним из самых популярных

Из Киева в Лисичанск запускают ночной экспресс

Из Киева в Лисичанск Луганской области будет ходить ночной экспресс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, первый рейс отправится уже в это воскресенье, 30 сентября. "Это направление одно из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев – Лисичанск можно приобрести уже сейчас", – написал Кравцов. Он уточнил, что вагоны в поезде купейные и категории "люкс".

Остановки будут происходить в Полтаве, Харькове, Купянске, Сватово, Кременном и Рубежном. Из Киева экспресс выедет в 21:48, в Лисичанске будет в 10:21. Всего в пути поезд будет 12 часов 33 минуты.

Напомним, ранее стало известно, что с киевского вокзала в "Борисполь" запустят 5 рельсовых автобусов. По его словам, на днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Автобусы осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. "Ремонт делали, как и водится, своими силами, в локомотивном депо "Гречаны". В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений", – подчеркнул Кравцов.

Кроме того, в Украине временно отменили поезд "Интерсити". Рейсы на одном из маршрутов не будут выполняться в течение двух с лишним недель.

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