Метро и троллейбусы по 8 гривен: киевляне начали массово экономить на транcпорте

Из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".

Киевлянин Иван Басюк уже несколько месяцев ездит на работу на электровелосипеде. За полчаса преодолевает более 20 километров. Это быстрее, чем подземкой. Правда, окупится двухколесный не раньше чем через 2-3 года, и экономию Иван уже почувствовал.

"Батарея заряжается в течение трех часов, и этого заряда хватает на 60 километров. И стоимость одного заряда, насколько я посчитал, менее 1 гривни", – говорит Басюк.

Впрочем, такая альтернатива – не на каждый день и сезон. В дождливую погоду Басюк вынужден спускаться в метро.

Не обходится без метрополитена и Александра Юдина. Девушка работает на Дарнице, а живет практически на другом конце города. Говорит, теперь на проезд вынуждена тратить как минимум десятую часть заработка.

"На еде невозможно экономить. На каком-то уходе за собой – мы же девочки, не можем экономить на этом вопросе. Здесь вопрос стоит либо в смене работы и движении дальше по зарплате, либо каком-то дополнительном заработке", – сокрушается киевлянка.

А кое-кто уже начал задумываться о переезде поближе к работе. Риелторы прогнозируют: до января стоимость аренды жилья в Киеве должна остаться неизменной.

"Процентов на 10% по отношению к началу года повысилась арендная плата. Однокомнатные в среднем стоят от 10 тысяч гривен, спрос увеличился", – отмечает риелтор Александр Бойко.

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июля, жители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.