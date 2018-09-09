На "синей" ветке метро остановили поезда из-за пассажира на рельсах

В Киеве на "синей" ветке метро движение поездов было парализовано из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции" Контрактовая площадь ", – сообщили в пресс-службе столичного метро.

Сейчас, как отметили в столичной подземке, движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.

Ранее пассажир упал на пути на станции киевского метро "Днепр". Ему понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось, на станции метро "Дворец Спорта" произошла чрезвычайная ситуация. По предварительной информации, кто-то случайно толкнул женщину на рельсы. Все осложнялось тем, что женщина имеет очень плохое зрение. К счастью, молодой человек с сотрудницей метро вывели ее из опасной зоны. Никто не пострадал.

Мы уже писали, что в Киеве на станции метро "Героев Днепра" на рельсы упал мужчина. Как сообщили "Сегодня" в столичном метрополитене, падение на рельсы произошло из-за нарушений правил поведения в подземке. Движение поездов остановили на несколько минут.