Ремонт дорог в Киеве: где завтра перекроют движение и отменят ночные трамваи

В Киеве завтра, 15 мая с 10:00 до 20:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Михаила Бойчука на участке от Военного проезда до путепровода через железнодорожные пути будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Также завтра, с 9:00 до 18:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Лаврухина будет закрыто движение транспорта.

Кроме того, в ночь на 15 мая с 00:00 до 5:20 вносятся изменения в работу трамваев маршрутов №28 и 33К в связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Закревского, сообщает "Киевпастранс".

На указанный период движение трамваев будет организовано с изменениями и курсировать по трассе:

трамваи маршрута № 28 "Станция метро "Лесная"- б-р Перова";

трамваи маршрута № 33К "ул. Павла Усенко – б-р Перова".

Последние отправления трамваев по маршруту № 28 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная" :

от ст. м. "Лесная": 23:14; 23:25.

от ул. Милославская: 0:05; 0:20.

Последние отправления трамваев по маршруту № 33К "ул. Сабурова – ул. П. Усенко":

от ул. П. Усенко: 23:08; 23:23.

от ул. Сабурова: 23:47; 00:02.

Напомним, с 1 июня 2018 года до 30 ноября 2019-го, на 18 месяцев, будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улицах Здолбуновской и Припятской в Киеве. Как сообщают в "Контактном центре Киева 1551", соответствующее распоряжение КГГА подписано в связи с выполнением ПАО "Киевэнерго" реконструкции ПС 110/10 кВ "Позняки" в части пристройки закрытого распределительного устройства (ЗРУ) со строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.